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Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tecrübeli futbolcu Aşkın, yeniden Nazilli Belediyespor'da

Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor'da 23 maçta forma giyen ve 4 gol atma başarısı gösteren 2015-2016 ile 2017-2018 sezonlarında Nazilli Belediyespor formasını terleten stoper Nuh Aşkın ile tekrar anlaşma sağladı.

Nazilli Belediye spor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediye spor'da 23 maçta forma giyen ve 4 gol atma başarısı gösteren 2015-2016 ile 2017-2018 sezonlarında Nazilli Belediye spor formasını terleten stoper Nuh Aşkın ile tekrar anlaşma sağladı.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan oyuncu Nuh Aşkın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksinde düzenlenen tören ile kendisini 2 yıllığına siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sezon hazırlığı çerçevesinde transfer görüşmelerine hız verildiğini söyleyen Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kabak, "Nuh kardeşimizin tekrar bizimle olması mutluluk verici. Evine yuvasına tekrar hoş geldi. Formamız altında nice başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Nuh Aşkın; "Daha önce de gururla ve özenle terlettiğim formayı tekrar giyecek olduğum için çok mutluyum. Evimde bildiğim, bizleri her zaman destekleyen taraftarlarımızla önemli bir camiada olacağım. Bu beni ayrıca motive edecek. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir Belediyespor Nazilli Spor Haberler

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