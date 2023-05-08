TCG Anadolu'yu 71 bin kişi ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'ndaki TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Bakan Kasapoğlu, geminin ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü ve milli gururun sevinci ve heyecanının yaşandığını söyledi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'ndaki TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini ve trafiğin gemi ziyareti nedeniyle kilitlendiğini belirterek, "Biz de yürüyerek geldik. Binlerce insanın akın akın geldiğini gördük. İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var. Milli gururun sevinci ve heyecanı var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'na 3 Mayıs'ta yanaşan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Cumartesi günü İzmir trafiğinin gemi ziyareti nedeniyle kilitlendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz de yürüyerek geldik. Binlerce insanın akın akın geldiğini gördük. İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var. Milli gururun sevinci ve heyecanı var. İzmir'de Ege'den, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan gelen binlerce ziyaretçi var. Çarşamba gününden beri İzmir'de Alsancak Limanı'mızın yanı başında büyük bir heyecanla yer alıyorlar. Uzun kuyruklar oluşuyor. Genci, yaşlısı, engellisi herkesi burada görmek mümkün" dedi.