64. TBMM Koşusu'nu Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Özmen Bey" kazandı

64. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koşusu'nu Selim Kaya'nın jokeyliğindeki Özmen Bey isimli at, 1.44.49'luk zaman ile kazandı. Bu sonuçla Özmen Bey, üçlü taçın ilk ayağını da elde etmiş oldu.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre çim pistte koşulan yarışa, 4 ve yukarı yaşında safkan Arap atları katıldı.

Yarışı, Ömer Bilir'in sahibi olduğu ve antrenörlüğünü Ümit Arslan'ın üstlendiği "Özmen Bey" isimli at, jokeyi Selim Kaya idaresinde 1.44.49'luk dereceyle yarışı birinci bitirdi.

4 yaşındaki safkan bu birincilikle "üçlü taç"ın (triple crown) ilk ayağını kazanmış oldu.

Jokey Mehmet Kaya ile "Ak Filozof" isimli at ikinci, Vedat Abiş ile "Gökırmak" isimli at üçüncü, Ayhan Kurşun ile "By Türkoğlu" adlı at dördüncü, Muhammed Mir Bilgin ile "Gürbüz Tay" adlı at yarışı beşinci tamamladı.

Kazanan atın sahibi Ömer Bilir'e kupasını TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt takdim etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
