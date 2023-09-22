TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti. Kurtulmuş'un yaptığı paylaşım şöyle:

"Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutluyorum. Nice şampiyonluklara..."