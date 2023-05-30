TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şampiyon Galatasaray'ı kutladı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Şentop, yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: AA / Ahmet Alp Özden - Spor