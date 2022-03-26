TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 Mamak Belediyesi: 77
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Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta karşılaşmasında Mamak Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 80-77 kazandı.
Türkiye Basketbol Ligi 24. hafta karşılaşmasında Mamak Belediyesi'ni ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 80-77 kazandı.
Salon: Darıca Spor Salonu
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan xx, Ahmet Kemal Digilli xx, Alper Gökçebel xx
KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 20, Faik Can Nurkan x, Cihan Amasyalı xxx 5, İbrahim Yıldırım xx 5, Mert Ulutaş xxx 8, Brady Wiliam Skeens xxx 18, Mehmet Oğuzhan Kızıl xxx 12, Eren Beyaz xxx 10, Sertan İbrahim Sarı x 2
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Mamak Belediyesi Basketbol: Marlain Guy Veal xxx 28, Kaan Sarıaslan xxx 11, Mubashar Ahmed Ali x 5, Faik Can Kaşıkçı x, Ömer Sancaklı x 3, Burak Selen x 5, Utku Yücedağ xxx 13, Melih Kapucu xxx 8, Arda Berk Kaya x 4, Recep Solak x
Başantrenör: Murat Dikmen
1. Periyot: 20-27 (Mamak Belediyesi lehine)
Devre: 41-45 (Mamak Belediyesi lehine)
3. Periyot: 63-63 (Beraberlik) - KOCAELİ