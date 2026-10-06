Haberler

TBF, vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı. Mesajda Ballı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulu üyemiz Ali Emre Ballı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA
Tek harf şirketin sonunu getirdi! Milyonlarca sterlinlik hata

Yapılan yazım hatası koca şirketi batırdı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda Nuhoğlu'nun çalışanından 'rüşvet' itirafı! Paraları nasıl verdiğini anlattı

Nuhoğlu'nun çalışanı paraları nasıl teslim ettiğini anlattı
Denizde bulunan şişenin içinden 132 yıllık mesaj çıktı

Denizde bulunan şişenin içinden çıkan hayrete düşürdü

Girne'deki gemi faciasında acı haber! Bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp

Gemi faciasında bir naaşa daha ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp
Yüksek mahkeme ile yerel mahkemeyi karşı karşıya getiren dava! Odakta tek bir isim var

Yüksek mahkeme ile yerel mahkemeyi karşı karşıya getiren dava
Messi hayranlığı bambaşka bir seviye! Saçlarına logosunu kazıttı

Hayranı olduğu ünlü isim için bunu da yaptı! Yorumu size bırakıyoruz
Kayseri Melikgazi'de 35 yaşındaki kişi boş arazide ağaca asılı ölü bulundu

Ağaca yaklaşanlar korkunç manzarayla karşılaştı
Biri polis 3 kişiyi vuran alkollü sürücü tutuklandı

1'i polis çok sayıda kişiyi yaraladı! 17 yaşındaki genç tutuklandı