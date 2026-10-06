TBF, vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı. Mesajda Ballı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), vefat eden yönetim kurulu üyesi Ali Emre Ballı için taziye mesajı yayımladı.
Federasyonun sitesinde yer alan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim kurulu üyemiz Ali Emre Ballı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."
Kaynak: AA