TBF'den Selçuk Yaşar için taziye mesajı Spor Haberleri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Selçuk Yaşar basketbol Karşıyaka Türkiye Spor Haberler

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