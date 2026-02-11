TBF, Panionios maçındaki pankarta sert tepki gösterdi

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup'ta Yunanistan temsilcisi Panionios Athens ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan pankarta sert tepki gösterdi. Mücadele sırasında kulüp, taraftarlar ile milli ve manevi değerlere yönelik ifadeler içeren pankart sonrası TBF sert bir kınama mesajı yayımlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın, BKT EuroCup organizasyonu kapsamında Yunanistan'da Panionios Athens ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde açılan; Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz. ?Sporun evrensel değerlerine, fair-play anlayışına ve uluslararası müsabakaların taşıması gereken saygı ortamına açıkça aykırı olan bu tür eylemler, yalnızca kulüplerimizi değil; Türk sporunu, ülkemizin itibarını ve ortak insani değerleri hedef almaktadır. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz. ?Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücünü zedeleyen bu kabul edilemez tutumun karşısında durduğumuzu açıkça ifade ediyor; bu olayın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Bu vesileyle, söz konusu karşılaşmanın organizasyonundan sorumlu olan BKT EuroCup ve EuroLeague'i; tribün güvenliği, organizasyon standartları ve disiplin uygulamaları konusunda sorumluluk almaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına gerekli önlemleri gecikmeksizin hayata geçirmeye davet ediyoruz. ?Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk kulüplerinin ve Türk sporunun uluslararası platformlarda maruz kaldığı her türlü ayrımcı, provokatif ve saygısız tutumun karşısında durmaya; sürecin takipçisi olmaya devam edecektir. ?Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.