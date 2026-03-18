TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Çanakkale Zaferi mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajında Türkoğlu, 18 Mart'ın bağımsızlık sembolü olduğuna vurgu yaptı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"18 Mart, milletimizin vatanı ve bağımsızlığı uğruna gösterdiği büyük fedakarlığın ve sarsılmaz inancın sembolüdür. 111 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan; azmin, cesaretin ve millet olma bilincinin en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Çanakkale Zaferi, yalnızca askeri bir başarı değil birlik ve beraberlik içinde hareket eden bir milletin karşısındaki tüm zorlukları aşabileceğinin en somut örneklerinden biridir. Bu büyük zafer, bizlere bağımsızlığın değerini hatırlatan ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümemize ilham veren eşsiz bir mirastır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."