Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tayland'daki para masa tenisi şampiyonasında Ebru Acer ile Sümeyra Türk altın kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çift kadınlarda altın madalya kazandı. Ali Öztürk-İrem Oluk çifti sınıf 10 karışık çiftlerde bronz madalya elde etti. Şampiyona 19 Kasım'da sona erecek.

Tayland'da düzenlenen ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çift kadınlarda altın madalya kazandı.

Pattaya kentindeki organizasyonda çiftler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre Ebru Acer ile Sümeyra Türk, gruptaki ilk maçında Hong Konglu (Pui Kei Wong/Ting Ting Wong) rakiplerine 3-2 mağlup oldu.

Milliler, daha sonra Rus sporcular Viktoriia Minaeva ile Maria Galkina'yı 3-1, Tayvanlı Jing Shiuan Li-Lydia Yi-Ya Li çiftini de 3-0 yendi.

Özel sporcular Ebru ile Sümeyra, üst üste aldığı bu iki galibiyetle kategorisinde birinci oldu.

Ali Öztürk-İrem Oluk çiftinden bronz madalya

Türkiye'yi sınıf 10 karışık çiftlerde temsil eden bedensel engelli milli sporcular Ali Öztürk ile İrem Oluk, bronz madalya elde etti.

Çeyrek finalde Japon Kazuki Shichino-Ena Miyazaki çiftini 3-0 yenen Ali-İrem ikilisi, yarı final maçını kaybederek sınıfında üçüncü sırayı aldı.

Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası, 19 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
Antalya'da kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Kazadan sonra evine gittiği ortaya çıktı

Kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Meğer evine gitmiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım11

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf! Arkadaşlarımı tanıyamamışım
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak19

İşte Arda Güler'in yeni maaşı! 24 saatte bile adeta servet kazanacak
A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var14

A Milli Takımımız için bir ihtimal daha var
Esenyurt'ta 134 suç kaydı olan hükümlü sokakta gezerken yakalandı! Hakkında 94 yıl hapis cezası var14

Polisin durdurduğu adamın sicili şoke etti! Tam 134 suç kaydı
Düzce'de elektrikçi, hurda malzemelerle 6 ayda ekskavatör yaptı! Köylülerin de imdadına yetişiyor

Hurdalarla 6 ayda ekskavatör yaptı! Köylülerin imdadına yetişiyor
CHP'li başkan vekiline 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası

Belediye başkanına 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası
Nijerya, aktarmada ölen vatandaşlarının ardından uyardı: Addis Ababa Havalimanı'nın rakımı kalp hastaları için risk

Aktarmada yolcular öldü! Bu havalimanı kalp hastalarını zorluyor