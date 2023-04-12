Tayfun Taşdemir bilardoda tarihi bir başarının eşiğinde

Bu yıl hem ferdi, hem de milli takımda dünya şampiyonluğu yaşadı, şimdi ise Avrupa şampiyonluğunu hedef seçtiAntalya'daki şampiyonada 1'incilik gelirse dünya klasmanında 2 numaraya yerleşecekUğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünyada erişilmesi güç, tarihi bir...

Bu yıl hem ferdi, hem de milli takımda dünya şampiyonluğu yaşadı, şimdi ise Avrupa şampiyonluğunu hedef seçti

Antalya'daki şampiyonada 1'incilik gelirse dünya klasmanında 2 numaraya yerleşecek

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünyada erişilmesi güç, tarihi bir başarıya imza atmak istiyor.

Şampiyon sporcu DHA'ya yaptığı açıklamada tarihi başarının eşiğinde olduğunu ve bunun heyecanını şimdiden yaşadığını belirterek, "Bu elbette kolay değil ama yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Senelerin birikimi var ve bu yıl içinde tüm zaferleri yaşamak büyük gurur verecek. Her zaman hedef koymakta fayda vardır. Yani en azından varamasanız da o yolda yürümeniz çok önemli. Benim hedefim de önce dalya demek, sonra da klasmanda tepeye çıkabilmek. Bir defalık da olsa, belli bir dönemde de olsa bu müthiş bir başarı. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.