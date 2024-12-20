Tavşanlı'da Yıldızlar Dart Eleme Turnuvası Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar (kız/erkek) dart eleme turnuvaları büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, müsabakaların yapıldığı Tavşanlı Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek sporcular, antrenörler ve hakemlerle bir araya geldi. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Kütahya İl Temsilcisi Hasan Gökkaya'dan turnuva hakkında bilgi alan Küçükkağnıcı, sporculara ve hakemlere başarı dileklerinde bulundu.

Tavşanlı, Domaniç ve Emet ilçelerinden gelen öğrencilerin katıldığı turnuva, yoğun rekabet ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Hasan Gökkaya ve dart il hakemleri tarafından yönetilen müsabakalarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın ev sahibi olan Tavşanlı Gençlik Merkezi Müdürü ve Tavşanlı Gençlik ve Spor Müdürü Vekili Mustafa Sert'e, organizasyonda emeği geçenlere ve turnuvayı destekleyenlere teşekkür edildi. - KÜTAHYA