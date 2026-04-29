Tavşanlı'da açılan yüzme havuzu 3 çocuk babasını şampiyon yaptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Şenol Sezen, Konya'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Şampiyonası'nda Ege Bölge birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Tavşanlı'yı temsil eden Şenol Sezen, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Yüzme sporuna küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan ancak bu ilgisini Tavşanlı'da açılan TYT Yüzme Havuzu ile profesyonel bir sürece dönüştüren Sezen, düzenli antrenmanların meyvesini kürsüye çıkarak aldı.

Ege Bölge şampiyonu ve Türkiye üçüncüsü olarak memleketine dönen Sezen, başarısında büyük pay sahibi olan antrenörleri Recep Enes Bilen ve Emirhan Şimşek'e teşekkürlerini iletti. Elde ettiği dereceden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden başarılı sporcu, sporun yaşı olmadığını vurgulayarak genç yaşlı her yaştan vatandaşın yüzme sporuna yönelmesi gerektiğini belirtti.

Tavşanlı'da spor tesislerinin açılmasının ardından düzenli antrenman yapma imkanı bulduğunu ve bu imkanların başarıyı getirdiğini söyleyen Şenol Sezen, hedefinin gelecek organizasyonlarda daha üst sıralarda yer almak olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

