Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Tavşanlı Çınar Spor Kulübü U18 Kız Takımı İkinciliği Aldı

Tavşanlı Çınar Spor Kulübü U18 Kız Takımı İkinciliği Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki U18 Kız Basketbol Takımı, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde il ikincisi olmanın sevincini yaşadı. Kulüp Başkanı Abdullah Çınar, takımın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Tavşanlı Çınar Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda önemli bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

U 18 Kız basketbol takımına Tavşanlı Kapalı Spor Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Ailelerin de katılımı ile gerçekleştirilen kupa töreni sonrası konuşan Kulüp Başkanı Abdullah Çınar, takımın başarısıyla ilgili duygularını ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Tavşanlı'da kurmuş olduğumuz basketbol takımımız ile yaptığımız çalışmalar ve bunun neticesinde maçlar ile elde ettiğimiz başarılarımız var. En son U18 kız takımımız ile çalışmalarımızın ve emeğimizin karşılığını aldık. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca U11 ve U12 takımlarımız ile de antrenmanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda başarılarımızı daha fazla arttırarak ve fazla çocuğumuza hizmet vererek sporumuzu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız hem milli takıma hem de ilçemize basketbol sporunu tanıtmak kazandırmak ve bu konuda yetenekli çocuklarımızı belli bir noktaya getirebilmek." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
img

Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
img

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
FETÖ firarisi Hakan Şükür'e tazminat kazandıran hakimler hakkında HSK'ya ihraç talebi

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
Araç muayene istasyonlarında artık kart komisyonu alınmayacak

Araç muayenelerinde artık o ücret alınmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.