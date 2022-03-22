Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı - Haberler

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Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

Tavas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 2022 yılı mahalleler arası futsal turnuvası düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tavas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 2022 yılı mahalleler arası futsal turnuvası düzenlendi. Mahalleler arası yapılan turnuvada Akyar spor, Medet spor'u 5-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Tavas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 2022 yılı mahalleler arası futsal turnuvası düzenlendi. Gençlik ve spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvaya toplam 22 takım katıldı. Kupa için yarışan takımlarda son maça çıkan Akyarspor ile Medetspor karşılaştı. Karşılaşmaya Tavas Kaymakamı Mutlu Köksal, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Tavas İlçe Jandarma Komutanı ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Finalde birbirleriyle yarışan takımlardan Akyarspor, Medetspor'u 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Turnuvada ilk 4'e giren takımlar, birinci Akyarspor, 2'inci Medetspor, 3'üncü Gümüşderespor olurken 4'üncü ise Sarabatspor oldu. - DENİZLİ

Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

Tavas'ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık, gençlik, Tavas, Spor, Haberler

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