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Tatvanlı sporculardan büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tatvanlı sporculardan büyük başarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan tenis yarı finallerinde gençler kategorisinde Tatvanlı sporcular büyük başarı elde etti.

BATMAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan tenis yarı finallerinde gençler kategorisinde Tatvanlı sporcular büyük başarı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 okul sporları faaliyet programı çerçevesinde Adıyaman'da düzenlenen tenis yarı finaline Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak ve Tunceli olmak üzere 12 ilden 175 sporcu katılım sağladı. Yarı finale gençler kategorisinde Bitlis'i temsil etmek için Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinden 6 kız, 6 erkek olmak üzere 2 takım katıldı. Sahada ter döken sporcular Bitlis'i en iyi temsil edebilmek için sahada ter döktü. Grupta Bitlis'i temsil etmek için yarışan erkek takımı birinci olurken İzmir'de yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - BİTLİS

Tatvanlı sporculardan büyük başarı

Tatvanlı sporculardan büyük başarı

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Batman, Bitlis, Tenis, Spor, Haberler

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