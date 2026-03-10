Tartışma yaratan mini pizza

İskoçya’nın köklü kulüplerinden Celtic’in stadyumunda satılan mini pizza sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların maç sırasında satın aldığı 6 euro fiyatındaki ürün, kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Celtic Park’ta satılan mini pizzanın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar stadyum fiyatlarına göre ürünün oldukça uygun olduğunu savundu. Ancak birçok kişi ise pizzanın boyutuna dikkat çekerek 6 euroluk fiyatın gereksiz derecede pahalı olduğunu dile getirdi.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Görüntülerin viral olmasının ardından futbolseverler stadyum yiyecek fiyatlarını yeniden tartışmaya açtı. Bazı kullanıcılar Avrupa’daki stadyum fiyatlarının giderek yükseldiğini ifade ederken, bazıları ise Celtic Park’taki fiyatın diğer büyük stadyumlara göre makul olduğunu belirtti.