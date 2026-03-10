Haberler

Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan mini pizza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Celtic Park’ta 6 euroya satılan mini pizza viral olurken bazı taraftarlar fiyatı uygun bulurken bazıları ise gereksiz pahalı olduğunu savundu.

İskoçya’nın köklü kulüplerinden Celtic’in stadyumunda satılan mini pizza sosyal medyada gündem oldu. Taraftarların maç sırasında satın aldığı 6 euro fiyatındaki ürün, kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Celtic Park’ta satılan mini pizzanın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı taraftarlar stadyum fiyatlarına göre ürünün oldukça uygun olduğunu savundu. Ancak birçok kişi ise pizzanın boyutuna dikkat çekerek 6 euroluk fiyatın gereksiz derecede pahalı olduğunu dile getirdi.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Görüntülerin viral olmasının ardından futbolseverler stadyum yiyecek fiyatlarını yeniden tartışmaya açtı. Bazı kullanıcılar Avrupa’daki stadyum fiyatlarının giderek yükseldiğini ifade ederken, bazıları ise Celtic Park’taki fiyatın diğer büyük stadyumlara göre makul olduğunu belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bizden iyiler. 4 kişi pizzacı ya gitseniz 100 :€ ya çıkamazsınız.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni

Bu adama sapık muamelesi yapıldı! Nedeni bomba