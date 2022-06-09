Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı - Haberler

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Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı

TFF 2. Lig'de yer alan Tarsus İdman Yurdu, Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaştı.

TFF 2. Lig'de yer alan Tarsus İdman Yurdu, Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaştı.

Tarsus İdman Yurdu transfer komitesi tarafından yapılan toplantının ardından Sportif Direktör Armağan Yapıcı ve Teknik Direktör Birol Erol ile yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı.

Kulüp Başkanı Ali İlk, "Bu anlaşmanın kulübümüz adına ve hocalarımız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Her şey Tarsus İdman Yurdu için" dedi.

Tarsus İdman Yurdu, 21 Haziran 2022 tarihinde kongre yapacak. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Birol Erol Tarsus Spor Haberler

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