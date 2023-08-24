Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tarsus Tenis Kulübü Dra-Masal Tenis Kursu ile Çocukları Tenisle Tanıştırdı

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tarsus Tenis Kulübü iş birliği ile başlayan Dra-Masal tenis kursu ile çocuklar tenisle tanıştı.

Çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimini desteklemek için oyunsal tenis tekniğiyle, sporu oyun oynayarak sevdirme ve öğretme yöntemi izlenirken 5-6 yaş ve 7-8 yaş grupları için ayrı gruplar oluşturuluyor. Tenis topunu elle sektirmekle başlanan ve birçok dramatik altyapısı olan oyunlar içeren bu teknikle çocukların yetenekleri gelişiyor. 4 aşama ile ısınma, tanışma, anda kalma ve farkındalık konuları oyun oynayarak gerçekleştirilirken, çocuklar tenise ilk adımlarını atıyor.

Etkinliğin çocuklar için güzel bir fırsat olduğunu belirten veliler, "Çocuklar çok sevdi, çokta merak ediyorlar. Oyunların tenisle bağlantısını çok beğendiler. Bir an öncede rakete kavuşmak istiyorlar. Bu yaşta tenise adım atmaları çok güzel oldu bizim için" ifadelerini kullanırken, tenis oynamaya gelen çocuklar ise etkinlikten keyif aldıklarını belirterek Tarsus Belediyesine teşekkürlerini sundular. - MERSİN