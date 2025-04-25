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Tarık Tarkan Aksakal, Erciyes Dağı'nın Zirvesine Ulaştı

Tarık Tarkan Aksakal, Erciyes Dağı'nın Zirvesine Ulaştı
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Tarık Tarkan Aksakal, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na 13 saatlik tırmanışla ulaştı. Bu başarı, hem Aksakal'ın hem de Elazığ'ın sportif kimliğini bir kez daha pekiştirdi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve Dağcılık Milli Takım sporcusu Tarık Tarkan Aksakal, Erciyes Dağı'nın zirvesine 13 saatlik tırmanış sonunda ulaştı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, dağcılık branşında önemli bir başarıya daha imza attı. Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu ve Dağcılık Milli Takım sporcusu Tarık Tarkan Aksakal, 3 bin 916 metre yüksekliğe sahip Kayseri Erciyes Dağı'na 13 saatlik bir performansla başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Aksakal, gerçekleştirdiği başarılı tırmanışla hem Elazığ'ın adını zirveye taşıdı hem de Türk dağcılığındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Tarık Tarkan Aksakal'ın Kayseri Erciyes Dağı'na gerçekleştirdiği başarılı tırmanışı, bizleri gururlandırmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde sporun her branşına önem veriyor, genç sporcularımızı ulusal ve uluslararası arenalara hazırlıyoruz. Bu anlamda, Aksakal'ın başarısı sadece bireysel bir kazanım değil, aynı zamanda Elazığ'ın sportif gelişimi açısından da önemli bir göstergedir. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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