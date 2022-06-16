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Tarihte bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Tarihte bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimleri bugün saat 10.00'da başlayan toplantıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak katılan Mehmet Büyükekşi başkanlığa seçildi. Federasyon yönetici listesinde ise tarihte ilk defa kadın yöneticiler yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'ndabaşvuru yapan 9 adayın 8'i yeterli delege imza sayısına ulaşamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Büyükekşi tek aday olarak katıldığı seçimde başkanlık görevini yapmaya hak kazandı. Büyükekşi'nin listesi ise şu şekilde:

  • Alkın Kalkavan
  • Murat Aksu
  • Hamit Altıntop
  • Yusuf Günay
  • Ali Düşmez
  • Talat Papatya
  • Volkan Can
  • İbrahim Burkay
  • Nüket Ezberci
  • İdil Sürer
  • Müslüm Özmen
  • Yalçın Orhan

TARİHTE BİR İLK

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu.Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken, 14 yıldır görev alan Servet Yardımcı'nın olmaması dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken husus ise tarihte ilk kez TFF yönetim listesine kadın yöneticilerin yazılması oldu.

Tarihte bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mehmet Büyükekşi Spor Haberler

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