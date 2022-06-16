Tarihte bir ilk! Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'ndabaşvuru yapan 9 adayın 8'i yeterli delege imza sayısına ulaşamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu. Büyükekşi tek aday olarak katıldığı seçimde başkanlık görevini yapmaya hak kazandı. Büyükekşi'nin listesi ise şu şekilde:

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

TARİHTE BİR İLK

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim listesi belli oldu.Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, yeni listede de yer alırken, 14 yıldır görev alan Servet Yardımcı'nın olmaması dikkat çekti. Bir diğer dikkat çeken husus ise tarihte ilk kez TFF yönetim listesine kadın yöneticilerin yazılması oldu.