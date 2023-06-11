Böylesi görülmedi! 3 takımdan da yüzü gülmeyen İtalyanlardan utanç istatistiği

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 takımı final oynayan İtalyanların bütün maçları kaybetmesi dikkat çekti. Söz konusu mücadelelerde Inter Şampiyonlar Ligi'ni, Roma, Avrupa Ligi'ni, Fiorentina ise Avrupa Konferans Ligi finalini kaybetti.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı.

BÜTÜN TAKIMLAR FİNALDE KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti. İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

INTER DE KABUSU YAŞADI

Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.

UEFA turnuvalarının finallerinde İtalyan takımları: