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Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Rüzgar Gibi Geçti

Tarihi Yarımada Bisiklet Turu Rüzgar Gibi Geçti
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İstanbul'da düzenlenen 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fiziksel aktivite ve sürdürülebilir çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla yapılan tur, İstanbul'un tarihi mekanları arasında keyifli bir pedal deneyimi sundu.

Bisikletliler Tarihi Yarımada'da Pedal Çevirdi

İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 6. Tarihi Yarımada Bisiklet turu yapıldı. İlki 2021 yılında yapılan bisiklet turu gördüğü yoğun ilgiden dolayı geçtiğimiz yıldan bu yana yılda iki kez düzenlenmeye başladı.

Fiziksel aktivite ve sürdürülebilir çevreci bir şehir hayatı için farkındalık yaratmayı amaçlayan tura yaklaşık 300 kişi katıldı. Yenikapı Bisiklet Evi önünde buluşan bisikletliler, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün yarışı başlatmasıyla pedal çevirmeye başladı.

Sahil hattı boyunca giden bisikletliler, Balat'tan dönüp yarışa Tarihi Yarımada da devam ettiler. Bisikletli sporcular Sirkeci'den Gülhane Parkı rotasına döndükten sonra Sultanahmet meydanından geçip, Kumkapı üzerinden tekrar Yenikapı'ya ulaştı.

19 Km süren turda bisikletliler Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul'un sembolü olan dünyaca ünlü tarihi mekanlarının içinde bulunduğu bir rotada bisiklet sürme keyfi yaşadı.

Trafiğin kapatılmadığı ama güvenlik ekipleri nezaretinde yapılan tur, 10.30'da sona erdi. 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu'na katılan tüm bisikletlilere tur sonrası birer anı madalyası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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