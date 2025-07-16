Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yıldıray Ekin kazandı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Ekin oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Yıldıray Ekin oldu.

Kandıra Belediyesince Namazgah Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 42'si başpehlivan olmak üzere 550 güreşçi mücadele etti.

Kandıralı iş insanı Fahri Buruş'un güreş ağası olduğu organizasyonun finalinde Serkan Serttürk'ü yenen Yıldıray Ekin şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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