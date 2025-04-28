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Tarihi mağlubiyet! 10 gol yiyip küme düştüler

Tarihi mağlubiyet! 10 gol yiyip küme düştüler
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Gebzespor, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta Bozüyük Vitra'ya karşı tarihi bir mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi Bozüyük Vitra, baştan sona etkili bir oyun sergileyerek, rakibini 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Gebzespor, Süper Amatör Lig'e düşerken, Bozüyük Vitra izleyenlere unutulmaz bir futbol şöleni yaşattı.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup kapsamında Bozüyük Vitra, sahasında Gebzespor'u ağırlayarak unutulmaz bir karşılaşmaya imza attı.

10 GOL YİYİP KÜME DÜŞTÜLER

Baştan sona etkili bir oyun sergileyen Bozüyük ekibi, rakibini 10-2 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Gebzespor, Süper Amatör Lig'e düşerken, Bozüyük Vitra izleyenlere unutulmaz bir futbol şöleni yaşattı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 14. dakikada Batuhan Dıraga'nın golüyle öne geçti. Ardından Eray Topçuoğlu'nun 19. dakikadaki golü farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının sonunda Batuhan Dıraga'nın iki golü daha geldi ve ilk 45 dakika 4-0 sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bozüyük Vitra, 48. dakikada Hakan Demir'in golüyle farkı artırdı. Batuhan Dıraga'nın 54. dakikada attığı golle skoru 6-0'a taşıyan Bozüyük temsilcisi, Gebzespor'un 55. dakikada Resul Erdoğan ile bulduğu gole rağmen üstün oyununa devam etti. Hakan Demir, maçın ilerleyen dakikalarında hat-trick yaparak farkı iyice açtı. Son olarak Doğukan Ünal'ın golüyle skoru çift hanelere taşıyan Bozüyük Vitra, tarihi zaferini tamamladı.

Bu sonuçla Bozüyük Vitra, hem hücum gücüyle hem de yüksek enerjisiyle dikkat çekerken, Batuhan Dıraga ve Hakan Demir gibi oyuncular yıldızlaştı. Gebzespor ise bu sonuçla Süper Amatör Lig'e düşmeyi kesinleştirdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Bacak kadar çocukların oynadığı mahalle maçına dönmüş 10 gol nedir

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