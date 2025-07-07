Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Coşku

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.

10.30 Başpehlivan Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret edecek.

FUTBOL

- Takımların kampları ve transfer çalışmaları takip ediliyor.

14.00 1. Lig 2025-26 sezonu fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek.

GALATASARAY

09.15 - 17.30 Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

- İstanbul'da toplanacak olan sarı-lacivertli futbolcuların sağlık kontrolleri devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Avusturya'da yaptığı yurt dışı hazırlık kampında hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BASKETBOL

- 18 Yaş Altı Kadınlar Eurobasket

16: 00 Türkiye U18- Çekya U18 (İspanya)

VOLEYBOL

- U19 Kadınlar Dünya Şampiyonası

22.15 ABD - Türkiye (Hırvatistan)