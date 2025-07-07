Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Coşku
Edirne'de düzenlenen 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, coşkuyla karşılandı. Okulu'nun hamam geleneğini bozmadığı belirtiliyor.
Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Orhan Okulu, kent merkezinde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanırken; hamam geleneğini bozmadı.
10.30 Başpehlivan Orhan Okulu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret edecek.
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