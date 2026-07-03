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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan başladı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan başladı
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Bu yıl 665.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. 817 pehlivanın katıldığı etkinlikte, 40 başpehlivan kıyasıya mücadele edecek.

Bu yıl 665.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 817 pehlivan, dualı çayır olarak bilinen Sarayiçi Er Meydanı'nda kol bağladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan başladı. Bugün saat 14.00'te farklı boylarda mücadele edecek pehlivanlar çayıra salınarak kura eşleşmeleri gerçekleştirildi. Kavurucu sıcak havaya rağmen er meydanına çıkan pehlivanlar, gelenek gereği zeytinyağıyla yağlanıp kispetlerini giyerek kıyasıya mücadeleye başladı.

Yiğitlerin harman olduğu Sarayiçi Er Meydanı'nda, asırlardır yaşatılan Kırkpınar geleneği bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla sürüyor.

Başpehlivanlık yarışında ise 40 başpehlivan kol bağlayarak kıyasıya mücadedele edecek. Bu yıl 665'si düzenlenen yağlı güreşlerde 817 güreşçi kol bağladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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