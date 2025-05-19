Tarihi Kilikya Yolu Projesi ile Mersin'de Doğa ve Tarih Buluştu

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği ve Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirdiği 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında kente gelen ziyaretçiler Kilikya Parkur Yürüyüşü ile bölgenin eşsiz doğası ve tarihi içerisinde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları ilk gün Tarsus'a bağlı Sağlıklı Berdan parkurunu yürüyen katılımcılar, ikinci gün ise Çamlıca parkurunu tamamladılar. Katılımcılar, güzergahları boyunca karşılaştıkları doğal güzellikler karşısında büyülenirken, Akdeniz'in sunduğu eşsiz manzara eşliğinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginlikleri de yakından tanıma fırsatı buldu. 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi', Silifke ilçesine bağlı Tisan'dan Tarsus ilçesine kadar uzanan 550 kilometrelik yol; 4 ana etap ve 38 farklı parkurdan oluşuyor. Mersin'in arkeolojik ve doğal mirasını içeren proje kapsamında katılımcılar, 2 gün boyunca kenti doğudan batıya arşınlayarak Antik Çağ'dan günümüze uzanan keyifli bir yolculuk yaptı.

DEMİR: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Demir, 5 yıl boyunca proje kapsamında çok emek verdiklerini ve emeklerin karşılığını almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyleyerek, "Hep içimizde uhdeydi. 2019'da projemizi Başkan Vahap Seçer'e götürdüğümüzde kabul etmesiyle projeye başladık. 5 yılda da projemizi tamamladık. Proje Tarsus Kleopatra'dan başlıyor ve Sağlıklı'ta bitiyor" diye konuştu.

KATILIMCILAR, MERSİN'İN DOĞAL VE TARİHİ GÜZELLİKLERİNİ YAKINDAN GÖRDÜ

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü üyelerinden Emel Beden, hayata geçirilen proje ile gurur duyduğunu belirterek, "Tarihi bir yolda adımlarken onu hissederek, arkadaşlarımla geçmiş zamana uzanan bu yolculukta huzurlu, mutlu ve bu yolu yürümenin keyfini yaşamak çok güzeldi" sözlerine yer verdi.

BAYSAL: BİZ, PARKURDA 2 BİN YIL ÖNCESİNİ YAŞADIK

Adana Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sibel Baysal, tarihin içinden koştuklarını söyleyerek, "Böylesine güzel bir parkurun açılmasını sağlayan Mersin Zirve Dağcılık ekibi ve Vahap Seçer Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Tarihimizi yeryüzüne çıkararak gençlere ve tüm insanlara tanıtıyor. Biz bugün 2 bin yıl öncesini yaşadık. Çok güzeldi" dedi.

Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Orhan Kozan, "Kilikya Yolu oldukça başarılı bir proje olarak hayata geçirilmiş. Lansmansda 5 yıllık emeği gördüm. Mersin Büyükşehir Belediyemizin büyük bir desteği ve Mersin Zirve Dağcılık Şubesi'nin de büyük vizyonel yapısıyla ortaya çıkartılmış. Tabii sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. İnşallah yurtdışına da açılacak şekilde çalışmalar sürer" diye konuştu.

Gaziantep Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nden Ali Çekematma, özellikle Tarihi Kilikya Yolu'nu tanımak amacıyla geldiklerini söyleyerek, "Likya yolunu her sene yürüyoruz. Burasının da oraya alternatif yürüyüş yolu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da ilkbahar ve sonbahar aylarında kulüp arkadaşlarımızla buraya gelip buradaki doğal güzellikleri Gaziantep'teki doğaseverlere tanıtmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Mersin,