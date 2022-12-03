Tarihi kare! Lionel Messi, Dünya Kupası'nda kariyer ilkini yaşadı
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Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Arjantin'i öne geçiren golü atan Messi, kariyerinde Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk golünü kaydetti.
Arjantin ile Avustralya, Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi bir ilki başardı.
ELEME AŞAMALARINDAKİ İLK GOLÜ
Profesyonel kariyerinin 1000'inci maçına çıkan Lionel Messi, karşılaşmanın 35. dakikasında fileleri sarsmayı başardı. Dünyaca ünlü futbolcu bu golle Dünya Kupası'nın eleme aşamalarındaki ilk golünü kaydetti.
HOLLANDA'NIN RAKİBİ OLACAKLAR
Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Avustralya'yı yenmesi durumunda çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi olacak.