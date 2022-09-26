Tarihi hezimet sonrası Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor! Koltuğu için 2 aday öne çıkıyor

Dün akşam Faroe Adaları karşısında 2-1'lik tarihi bir hezimete uğrayan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz oynattığı futbolla sınıfta kalırken kredisini de tüketti. TFF yönetiminin Alman hocayla ilgili kararını önümüzdeki günlerde alması beklenirken, A Milli Takım'ın yeni hoca adayları arasında Fatih Terim ve Şenol Güneş isimli ön plana çıkıyor.

Lüksemburg'tan 3 gol yiyip 1 puanı zor kurtaran A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, Faroe Adaları deplasmanında da sınıfta kaldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alman teknik adama güvendiklerini ve kendisiyle yola devam edeceklerini söylese de Kuntz, kredisini tüketti.

TFF YÖNETİMİ KARAR AŞAMASINDA

Deneyimli hoca, Lüksemburg maçı sonrasındaki basın toplantısında, kasım ayındaki hazırlık maçları ve EURO 2024 elemeleriyle ilgili konuşurken, "Görevimde kalırsam" ifadesini kullanmıştı. Sözcü'de yer alan habere göre TFF yönetiminin Kuntz'la ilgili önümüzdeki günlerde karar alması bekleniyor. A Milli Takım'ın yeni hoca adayları arasında Fatih Terim ve Şenol Güneş isimleri ön plana çıkıyor.

YENİLER KULÜBEDE

Lüksemburg maçının ardından A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen 4 futbolcu da Faroe Adaları deplasmanında kadroya alındı. Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok kulübesinde yer aldı. 4 futbolcu, Kuntz'dan forma bekledi.

KALECİ ALTAY DA ÇARE OLMADI

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz, Lüksemburg maçından sonra ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. En dikkat çekeni hatalı goller yiyen kaleci Uğurcan'ın yerine Altay'ın 11'de başlamasıydı. Kuntz, Lüksemburg maçı öncesi iki maçta Uğurcan'a şans vereceğini söylemişti. Cezalı duruma düşen Cengiz ve sakatlanan Çağlar Söyüncü de forma giymedi. Ozan Kabak, İrfan Can, Yunus Akgün ve Serdar Dursun ilk 11'de şans buldu.

FAROE ADALARI DA BOŞ GEÇMEDİ

A Milli Takım, içinde bulunduğumuz dönemi hüsranla bitirdi. Lüksemburg ve Faroe Adaları maçına kadar 4 maçta kalesinde gol görmeden 12 puan toplayan milliler, iki maçta dağıldı. Önce Lüksemburg ağlarımıza 3 gol gönderdi ardından Faroe Adaları da boş geçmedi. Savunmadaki hatalar ve kalecilerin yetersiz performansı rakiplerin gol atmasının en büyük sebepleri oldu.