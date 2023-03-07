Tarihi hezimet sonrası Manchester United'ın hocası Erik ten Hag'dan futbolculara akılalmaz ceza

Liverpool'a 7-0 mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, karşılaşma sonrası takıma görülmemiş bir ceza verdi. Takımın soyunma odasından çıkmasına engel olan hoca, oyuncularının konuşmasını yasakladı ve Liverpool taraftarının tezahüratlarını dinletti.

Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası United'ın hocası Erik ten Hag, sinirlendiği futbolcularına ilginç bir ceza verdi.

"SAHADA 11 KAFASIZ GÖRDÜM"

Tarihi mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamada futbolcularını hedef alarak, "Sahada 11 kafasız gördüm." ifadelerini kullanan Erik ten Hag, bunun bir kez daha tekrarlanması halinde oyuncuları kadro dışı bırakarak 21 yaş altı takımıyla antrenmana çıkaracağı konusunda uyardı.

FUTBOLCULARIN KONUŞMASINI YASAKLADI

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Liverpool maçı sonrası futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi. Oyuncuların soyunma odasından çıkmasına izin vermeyen Hollandalı çalıştırıcı, futbolcuların konuşmasını yasaklattı ve Liverpool tribünlerini dinletti.