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Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı

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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran an ise maçta 2 golü bulunan Vinicius Junior'un 90. dakikada oyuna giren yıldız golcümüze müsait pozisyonda pas vermemesi oldu.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 yendi.

İLK YARI DORTMUND'UN

Borussia Dortmund, 30. dakikada Donyell Malen ve 34. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile devre arasına 2-0'lık üstünlük ile gitti.

REAL'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Maça damga vuran olay ise ikinci yarıda Antonio Rüdiger, Vinicius Junior (3) ve Lucas Vazquez ile tarihi bir geri dönüşe imza atan Real Madrid'de son golün sahibi Vinicius Junior'un karşılaşmayı yedek kulübesinde başlayan ve 90. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'e müsait pozisyonda pas vermemesi oldu.

Tarihi geri dönüşte gözlerden kaçan Arda Güler detayı
Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Vinicius Junior Real Madrid Nuri Şahin Arda Güler Dortmund La Liga Spor

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Yorumlar (17)

en Antwerp:

Hahahha şakasınız siz vallaha ya vini napmış pas vermeyip?

91
8
yanıtYanıtla
Tbn Kamil:

Arda ofsaytta gibi görünüyor. Komple teorileri üretmeye devam

79
5
yanıtYanıtla
Ser_hat:

Ben olsam ben de vermem.iyice saçmaladınız.Ardaya garezleri var he yavrum he...

41
5
yanıtYanıtla
Köfteci Jardel:

Mikroskop inceleyip bulup çıkardınız Arda'yı. Fıkra gibisiniz

39
4
yanıtYanıtla
Fatih Öztürk:

Hiçbir yıldız pas vermez

29
6
yanıtYanıtla
gltsry GALATASARAY:

Haberi yapan zihinsel engelli sanırım. Yahu arda yetenekli ama vasatın az üstünde futbol hayatını bitirecek artık kabullenin

25
8
yanıtYanıtla
Ahmet Aydın null:

lanet olası pislik

16
15
yanıtYanıtla
Ferhad Çiftçi:

Arda kim yav hergün haber yapmaktan sıkılmadınız

23
7
yanıtYanıtla
Tevfik Gültekin:

türkün türkten başka dostu yok mbappe olsaydı verirdi kabuklu gavur

12
17
yanıtYanıtla
Mehmet Aydoğan:

yapa bee adamım ????

6
8
yanıtYanıtla
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