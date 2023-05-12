Tarihi derbiye damga vuran Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan'ı 2-0 mağlup eden Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun performansı göz kamaştırmıştı. Mücadelede 1 asist yapan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan İtalyan derbisinde Milan'ı 2 golle geçen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, haftanın takımında kendine yer buldu.

INTER FİNAL KAPISINI ARALADI

Karşılaşmanın henüz başında rakibine şoku yaşatan Inter, 8. dakikada Dzeko ve 11. dakikada Mkhitaryan ile 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final kapısını araladı.

HAKAN, HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu, 8. dakikada Dzeko'nun attığı golde korneri kullanarak asisti yapan isim oldu. Milli futbolcunun, 16. dakikadaki enfes şutu ise direkte patladı. Hakan bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i: