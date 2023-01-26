Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveren'i 2-0 mağlup etti. Mücadelede yıldızlaşan Burak Yılmaz, 1 gol-1 asistle galibiyetin en önemli mimarlarından olurken, kulüp tarihine geçti. 37 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard'da bir sezonda beş penaltı golü atan ilk futbolcu oldu.

Fortuna Sittard ile Heerenveen, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz, karşılaşmada attığı penaltı golüyle tarihe geçti.

BURAK YILMAZ'DAN RESİTAL

Karşılaşmanın 58. dakikada Embolo'nun golünde asisti yapan Burak Yılmaz, 90+8. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandıran isim oldu. 37 yaşındaki Yılmaz, performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Burak Yılmaz'ın penaltı kullandığı an

TARİHE GEÇTİ

Burak Yılmaz mücadelede attığı penaltı golüyle büyük bir başarıya imza attı. 37 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard takımı adına bir sezonda 5 penaltı golü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.