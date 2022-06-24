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Tarihe geçecek takas! Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Manchester United'da mutlu olmadığı ve ayrılmak istediği bilinen Cristiano Ronaldo'ya dünya devi Bayern Münih talip oldu. Bayern Münih, Ronaldo'yu transfer etmek için ise United'a Lewandowski'yi önerdi.

AS gazetesi sezona damga vuracak bir transfer haberi öne sürdü. Manchester United formasıyla başarılı bir performans sergilese de Manchester'da mutlu olmadığı bilinen Cristiano Ronaldo için Bavyera ekibi devreye girdi. Alman devi Bayern Münih takımdan ayrılmak istediğini çok kez belirten Lewandowski'yi United'a gönderip, İngiliz devinden süper yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Tarihe geçecek takas! Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katıyor

LEWAYA BARCELONA DA TALİP

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Polonyalı golcünün Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bayern Münih ise 1 yıl sözleşmesi kalan Lewandowski'nin bonservis bedeli ya da karşılığında bir oyuncu kazandırmadan ayrılmasını istemiyor. Barcelona ile yakın temas halinde olan Lewandowski cephesinin bu takas teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Tarihe geçecek takas! Alman devi, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katıyor

GOL MAKİNELERİ

Robert Lewandowski geçen sezon oynadığı 46 maçta 50 gol 6 asist kaydetti. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise 39 maçta 24 gol 3 asist ile takımına katkı sağladı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Manchester United Bayern Münih Spor Haberler

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