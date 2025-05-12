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Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

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Galatasaray, 25. şampiyonluğunu 25 Mayıs'ta büyük bir organizasyonla kutlamayı planlıyor. Trabzon deplasmanından galibiyetle dönen ve Kayserispor ile 18 Mayıs'ta oynayacak olan sarı kırmızılılar, beraberlikle dahi şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Galatasaray'ın kutlama planı...

Kayserispor ile 18 Mayıs Pazar günü oynayacağı karşılaşmadan beraberlikle ayrılsa dahi 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek olan sarı kırmızılılarda planlar netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özel tarih olarak 25.05.2025 belirlendi. Öncelikle Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, Kayserispor maçına getirilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nin izin vermesi durumunda asıl kutlama Yenikapı'da olacak. Buradaki organizasyon için futbolcular Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Yenikapı'ya geçecek. Kutlama biletleri cüzi rakama satılacak ve buradan da kulübe gelir elde edilecek.

Geçen sene Mauro Icardi'yi İstanbul gökyüzüne yansıtan Galatasaray, bu defa 5 yıldızı öne çıkaracak. Rakiplere göndermelerin de yer alacağı ışık, lazer şovların yanı sıra önemli sürprizler de olacak.

Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

Kadıköyün üstünden dronla beş yıldız uçurun da kahırlarından ağlasınlar

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Haber YorumlarıMGk:

Mahalle maçların da alınan çakma yıldızlara benzemez halis muhlis profesyonel yıldız iyi bakın ha :)

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