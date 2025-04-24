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Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti

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Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hermannstadt'a 2-1 kaybettikleri Romanya Kupası yarı final maçının ardından görevini bıraktı. 54 yaşındaki Rumen teknik adam, takım otobüsüne bindiği sırada taraftarların tepkisiyle karşılaştı ve "Şu andan itibaren Rapid'in teknik direktörü değilim. Özür dilerim. Bu benim hatam, kabul ediyorum" dedi.

Geçmişte ülkemizde de görev yapan Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Rumen ekibi Rapid Bükreş, Romanya Kupası yarı final maçında Hermannstadt'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sumudica, bu karşgörevini bıraktığını söyledi.

TAKIM OTOBÜSÜNE BİNERKEN İSTİFA ETTİ

Rumen teknik adam, maçın ardından takım otobüsüne bineceği sırada taraftarların tepkisinin ardından, "Bu takım için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Bu benim hatam! Şu andan itibaren Rapid'in teknik direktörü değilim. Özür dilerim. Bu benim hatam, kabul ediyorum. Muhtemelen benden daha fazlasını yapacak başka bir koç gelecek" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR,YERİNE HERMANNSTADT HOCASINI İSTİYOR

Öte yandan Rapid Bükreş taraftarlar, maçın ardından Hermannstadt Teknik Direktörü Marius Maldara?anu'nun göreve gelmesine yönelik, "Malda gelsin, Malda gelsin" tezahüratları yaptılar.

SUMUDICA 4 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

54 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica, ülkemizde 4 takım çalıştırdı. Sumudica, Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Gaziantep temsilcisinde 2 kez görev aldı.

Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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