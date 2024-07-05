Taraftarların beklediği haber geldi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi bitirmek üzere

Yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultsunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi göre; Fenerbahçe Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya çok yakın.

MOURİNHO ÖZELLİKLE İSTEDİ

Performansıyla adından söz ettiren Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması da bekleniyor.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Sevilla formasını 41 maçta giyen 27 yaşındaki yıldız golcü, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.