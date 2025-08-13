Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, taraftarının da etkisi ile baskılı oynadığı karşılaşmanın 41. dakikasında akıllara durgunluk veren bir hatanın ardından kalesinde golü gördü.

TOPU ELİNE ALDI

Turun ilk maçında performansı ile eleştiri konusu olan İrfan Can Eğribayat, bir kez daha yaptığı hata ile tepkilerin odağı oldu. Fenerbahçeli oyuncuların rakip yarı alandaki elle temasa itiraz ettiği anlarda oyunun durduğunu zanneden tecrübeli file bekçisi, kalesinden açılarak topu eline aldı.

Feyenoord'lu oyuncular kırmızı kart itirazında bulunurken, maçın hakemi serbest vuruş verdi. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen ortanın ardından top ağlara gidince taraftarlar, yaptığı hata ile gole sebep olan İrfan Can'a tepki gösterdi.