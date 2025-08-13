Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata

Taraftarların ağzı açık kaldı! İrfan Can'dan inanılmaz hata
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşılaştığı sırada İrfan Can Eğribayat, büyük bir hata yaptı. Fenerbahçeli oyuncuların rakip yarı alandaki elle temasa itiraz ettiği anlarda oyunun durduğunu zanneden Eğribayat, kalesinden açılarak topu eline aldı. Hakemin verdiği serbest vuruş sonucunda Feyenoord gol atarak skoru 1-0'a getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, taraftarının da etkisi ile baskılı oynadığı karşılaşmanın 41. dakikasında akıllara durgunluk veren bir hatanın ardından kalesinde golü gördü.

TOPU ELİNE ALDI

Turun ilk maçında performansı ile eleştiri konusu olan İrfan Can Eğribayat, bir kez daha yaptığı hata ile tepkilerin odağı oldu. Fenerbahçeli oyuncuların rakip yarı alandaki elle temasa itiraz ettiği anlarda oyunun durduğunu zanneden tecrübeli file bekçisi, kalesinden açılarak topu eline aldı.

Feyenoord'lu oyuncular kırmızı kart itirazında bulunurken, maçın hakemi serbest vuruş verdi. Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen ortanın ardından top ağlara gidince taraftarlar, yaptığı hata ile gole sebep olan İrfan Can'a tepki gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.