Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak

Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak
Güncelleme:
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak
Galatasaray, forma sponsorluğu konusunda Puma ile dev bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Mevcut anlaşmanın revize edilmesi için yürütülen görüşmeler sona gelmiş durumda. 10 yıllık yeni sözleşme yaklaşık 100 milyon euro değerinde olacak. Bu rakam, mevcut anlaşmanın neredeyse iki katı. Yeni sözleşme, sarı-kırmızılı kulübün kasasına önemli bir kaynak sağlayacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma sponsorluğu konusunda dev bir gelir sağlayacak anlaşma geliyor. Sarı-kırmızılılar, mevcut sponsor Puma ile yapılan sözleşmeyi revize etmek için yürüttüğü görüşmelerde sona geldi.

100 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Gazeteci Haluk Yürekli'nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray ile Puma arasındaki yeni sözleşme 10 yıllık ve yaklaşık 100 milyon euro değerinde olacak. Bu rakamın, mevcut anlaşmanın neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

MEVCUT ANLAŞMA 2 KATINA ÇIKIYOR

Haluk Yürekli, anlaşmanın detaylarını, "Galatasaray ile Puma'nın anlaşması şu anda yıllık 5 milyon euro. Bonuslarla birlikte 8,5 ila 10 milyon euro'ya çıkan bir rakam var. Yeni sözleşmeyle bu miktar aşağı yukarı iki katına çıkıyor. Ayrıca forma satış gelirleri de mevcut. Şu anda imza aşamasına gelindi" ifadeleriyle paylaştı.

KULÜBE EKONOMİK DESTEK

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, geniş ve maliyetli kadroyu ekonomik olarak desteklemek adına bu anlaşmaya büyük önem veriyor. Yeni sözleşme, sarı-kırmızılı kulübün kasasına önemli bir kaynak sağlayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Kudret Hünat:

Haydan gelen paralar huya gidiyor borç batağına saplanmış bütün büyük kulüpler

