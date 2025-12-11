Haberler

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor? Haber Videosunu İzle
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesinin son yılına girdiği ve henüz yeni bir sözleşme teklifi almadığı biliniyor. Icardi'nin yaptığı açıklamalar, taraftarları endişelendirdi ve bir veda mesajı olarak algılandı. İtalyan basınına göre, Icardi'nin Milan'a teklif edildiği ve Milan'ın 2024 yazında da ilgilendiği iddia ediliyor. Ancak, transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 2-3 olarak görülüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Icardi 5.5 yıl sonra Serie A'ya dönmüş olacak.

  • Mauro Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi son yılında ve kendisine henüz yeni sözleşme önerilmedi.
  • İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi'nin Milan'a teklif edildiğini ve transfer ihtimalini yüzde 2-3 olarak değerlendirdiğini duyurdu.
  • La Gazzetta dello Sport, Milan'ın forvet listesinde Mauro Icardi'nin bulunduğunu ve sportif direktör Igli Tare'nin bir numaralı hedefinin Joshua Zirkzee olduğunu yazdı.

Galatasaray'da sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi, dün yaptığı çarpıcı açıklamalarla taraftarı endişelendirmişti. Henüz kendisine yeni sözleşme önerilmediğini belirten Icardi, "Sözleşmem bittiğinde başım dik giderim. Daha önce gidersem bu tamamen benim kararım olur. Birkaç ay daha tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz" sözleriyle adeta bir veda mesajı verdi. Bu açıklamaların ardından İtalyan basını, Icardi ile ilgili art arda flaş haberler yayınlamaya başladı.

ICARDI, MILAN'A MI ÖNERİLDİ?

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi'nin Milan'a teklif edildiğini duyurdu. Moretto, Milan'ın 2024 yazında da yıldız golcüyle ilgilendiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çeşitli nedenlerle Milan şu an çok sıcak bakmıyor gibi, ancak tamamen reddettikleri bir isim de değil. Transfer ihtimalini yüzde 2 - yüzde 3 olarak görüyorum."

GAZZETTA: LISTEDE ICARDI DE VAR

İtalya'nın en saygın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ise Milan'ın forvet listesinde Mauro Icardi'nin bulunduğunu yazdı. Habere göre sportif direktör Igli Tare'nin bir numaralı hedefi Joshua Zirkzee, ancak Mauro Icardi ve Niclas Füllkrug da alternatifler arasında.

5.5 YIL SONRA SERIE A DÖNÜŞÜ MÜ?

Transferin gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi, Inter'den ayrıldığı 5.5 yıl sonra yeniden Serie A'ya dönmüş olacak. Galatasaray cephesi henüz sessizliğini korurken, Icardi'nin sözleşme çıkışı ve İtalyan basının peş peşe iddiaları ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Gözler şimdi Galatasaray yönetiminin atacağı adımda.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov istifa etti

Komşu ülke alev alev! Başbakan istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Sarıyer'de trafikte sürücülerin yol verme kavgası kamerada

Birbirlerine hiç acımadan öldüresiye saldırdılar
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
title