Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesinin son yılına girdiği ve henüz yeni bir sözleşme teklifi almadığı biliniyor. Icardi'nin yaptığı açıklamalar, taraftarları endişelendirdi ve bir veda mesajı olarak algılandı. İtalyan basınına göre, Icardi'nin Milan'a teklif edildiği ve Milan'ın 2024 yazında da ilgilendiği iddia ediliyor. Ancak, transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 2-3 olarak görülüyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Icardi 5.5 yıl sonra Serie A'ya dönmüş olacak.
- Mauro Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi son yılında ve kendisine henüz yeni sözleşme önerilmedi.
- İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi'nin Milan'a teklif edildiğini ve transfer ihtimalini yüzde 2-3 olarak değerlendirdiğini duyurdu.
- La Gazzetta dello Sport, Milan'ın forvet listesinde Mauro Icardi'nin bulunduğunu ve sportif direktör Igli Tare'nin bir numaralı hedefinin Joshua Zirkzee olduğunu yazdı.
Galatasaray'da sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi, dün yaptığı çarpıcı açıklamalarla taraftarı endişelendirmişti. Henüz kendisine yeni sözleşme önerilmediğini belirten Icardi, "Sözleşmem bittiğinde başım dik giderim. Daha önce gidersem bu tamamen benim kararım olur. Birkaç ay daha tadını çıkarın, sonra beni özleyeceksiniz" sözleriyle adeta bir veda mesajı verdi. Bu açıklamaların ardından İtalyan basını, Icardi ile ilgili art arda flaş haberler yayınlamaya başladı.
ICARDI, MILAN'A MI ÖNERİLDİ?
İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Mauro Icardi'nin Milan'a teklif edildiğini duyurdu. Moretto, Milan'ın 2024 yazında da yıldız golcüyle ilgilendiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Çeşitli nedenlerle Milan şu an çok sıcak bakmıyor gibi, ancak tamamen reddettikleri bir isim de değil. Transfer ihtimalini yüzde 2 - yüzde 3 olarak görüyorum."
GAZZETTA: LISTEDE ICARDI DE VAR
İtalya'nın en saygın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ise Milan'ın forvet listesinde Mauro Icardi'nin bulunduğunu yazdı. Habere göre sportif direktör Igli Tare'nin bir numaralı hedefi Joshua Zirkzee, ancak Mauro Icardi ve Niclas Füllkrug da alternatifler arasında.
5.5 YIL SONRA SERIE A DÖNÜŞÜ MÜ?
Transferin gerçekleşmesi halinde Mauro Icardi, Inter'den ayrıldığı 5.5 yıl sonra yeniden Serie A'ya dönmüş olacak. Galatasaray cephesi henüz sessizliğini korurken, Icardi'nin sözleşme çıkışı ve İtalyan basının peş peşe iddiaları ayrılık ihtimalini güçlendiriyor. Gözler şimdi Galatasaray yönetiminin atacağı adımda.