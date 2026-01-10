Haberler

Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz

Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'daki Fenerbahçe derbisinde kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e şans tanıdı.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısındaki derbide kaleye Günay Güvenç'i seçti.
  • Turkcell Süper Kupa final maçı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında saat 18.45'te İstanbul'da oynanacak ve ATV'den yayımlanacak.
  • Galatasaray'ın ilk 11'inde Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper ve Icardi yer alıyor.

Turkcell Süper Kupa final maçında İstanbul'da Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

11'DE BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev maçın 11'inde büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe karşısında derbide kalede Günay Güvenç'e şans tanıdı. Geride bıraktığımız sezon Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe ile oynanan derbide de kaleyi koruyan Günay, bir derbide daha takımı adına sahaya çıkacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

