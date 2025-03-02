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Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonunu getirecek

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Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Karşılaşmanın ardından oyuna girer girmez penaltı yaptıran yeni transfer Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Cimbom'un eski golcülerinden Ümit Karan da Cuesta'yı eleştirerek "Amatör futbolcu yapmaz o faulu. Hemen sözleşmesini feshederim" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken oyuna sonradan dahil olan sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Carlos Cuesta, karşılaşmanın ardından adeta topa tutuldu.

GİRERE GİRMEZ PENALTI YAPTIRDI

Mücadelenin 80. dakikasında Eren Elmalı yerine oyuna dahil olan Cuesta oyuna girmesinin hemen ardından Can Keleş'e yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet verdi. Hajradinovic, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skor 3-3'e geldi.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜYOR

Bu gol karşılaşmanın sonucunu belirlerken 2 puan kaybedilmesinde başrol oynayan Cuesta, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştirilerden bazıları şu şekilde;

Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonu olacak

Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonu olacak

Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonu olacak

Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonu olacak

ÜMİT KARAN: SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERİM

Öte yandan Cuesta'nın gerek daha önceki maçlardaki gerekse bu karşılaşmadaki performansını eleştiren sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Ümit Karan, 25 yaşındaki stopere demediğini bırakmadı. Karan, "Cuesta nedir ya! Amatör futbolcu yapmaz o faulu. Hemen sözleşmesini feshederim!" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonunu getirecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıPeter Beardsley:

ben Fenerbahçeli olarak çok beğendim Cuestayı.. Her meç ilk 11 ve 90 dk oynamalı :)))))

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Haber YorumlarıAhmet Ergen:

Samet hata yaparken zevkten 4 köşe oluyorsunuz.

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

eleştiren futbolcular yapmamış mı hata yada taraftarlar bi anlık hata ile insan neler yapıyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bunu toplu diye getiren ya delidir ya kördür.ama fenerli futbolcu yapsa vermez hakem penaltıyı

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