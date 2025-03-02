Taraftarlar kazan kaldırdı: Yaptırdığı penaltı belki de Cuesta'nın sonunu getirecek

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırken oyuna sonradan dahil olan sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Carlos Cuesta, karşılaşmanın ardından adeta topa tutuldu.

GİRERE GİRMEZ PENALTI YAPTIRDI

Mücadelenin 80. dakikasında Eren Elmalı yerine oyuna dahil olan Cuesta oyuna girmesinin hemen ardından Can Keleş'e yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet verdi. Hajradinovic, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skor 3-3'e geldi.

TARAFTARLAR ATEŞ PÜSKÜYOR

Bu gol karşılaşmanın sonucunu belirlerken 2 puan kaybedilmesinde başrol oynayan Cuesta, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Eleştirilerden bazıları şu şekilde;

ÜMİT KARAN: SÖZLEŞMESİNİ FESHEDERİM

Öte yandan Cuesta'nın gerek daha önceki maçlardaki gerekse bu karşılaşmadaki performansını eleştiren sarı-kırmızılıların eski futbolcularından Ümit Karan, 25 yaşındaki stopere demediğini bırakmadı. Karan, "Cuesta nedir ya! Amatör futbolcu yapmaz o faulu. Hemen sözleşmesini feshederim!" ifadelerini kullandı.