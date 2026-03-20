Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı kritik karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken önemli bir kayıp daha yaşadı.

KOLUNDA KIRIK VAR

Mücadelenin başında Konate ile çarpışan ve ilk yarı boyunca oyunda kalmaya devam eden Osimhen'in yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun kolu alçıya alındı.

AMELİYAT İHTİMALİ MASADA

Sağlık ekibi, ameliyat kararı için öncelikle ödemin inmesini bekliyor. Tedavi sürecine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi planlanıyor.

EN AZ 1.5 AY SAHALARDAN UZAK

Osimhen'in ameliyat olması halinde yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alçıyla devam etme ihtimali bulunsa da bu seçeneğin zor olduğu belirtiliyor. Yıldız futbolcunun önümüzdeki birkaç günü ülkesinde geçireceği öğrenildi.