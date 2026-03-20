Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Yapılan kontroller sonucunda Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Eğer ameliyat olursa, yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tedavi sürecine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi planlanıyor.

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı kritik karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken önemli bir kayıp daha yaşadı.

KOLUNDA KIRIK VAR

Mücadelenin başında Konate ile çarpışan ve ilk yarı boyunca oyunda kalmaya devam eden Osimhen'in yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun kolu alçıya alındı.

AMELİYAT İHTİMALİ MASADA

Sağlık ekibi, ameliyat kararı için öncelikle ödemin inmesini bekliyor. Tedavi sürecine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi planlanıyor.

EN AZ 1.5 AY SAHALARDAN UZAK

Osimhen'in ameliyat olması halinde yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alçıyla devam etme ihtimali bulunsa da bu seçeneğin zor olduğu belirtiliyor. Yıldız futbolcunun önümüzdeki birkaç günü ülkesinde geçireceği öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AVRUPA FATIHI TISS FISS 9 DAKKADA 3 GOL BU BEE

Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Burası Şampiyonlar Ligi. Yorum yapmak için önce buraya gelmek lazım. Galatasaray bu sene Son 16 ya kalarak kendi haddince iyi iş yapmıştır. Liverpool gibi bir takımla 3 kere maç yapıp 2 sini kazanmak da meseledir. En azından Premier Lig de küme düşmeye oynayan bir takımdan 3-4 yemedi. İyi bayramlar

Haber YorumlarıCaner Alp:

İcardi yi küstürmemeleri gerekirdi. Karaktersiz olabilir ama iyi golcü Osimen sakat ise ona ihtiyaç var.

