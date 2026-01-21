Taraftarlar ikiye bölündü! 90+4'te Galatasaray taraftarını yıkan an
Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gol kaçırma olayı gecenin konusu oldu. 90+4'te Victor Osimhen'in pasıyla topla buluşan Gabriel Sara'nın şutunu kaleci Jan Oblak çeldi. Dönen topta Eren Elmalı, boş kaleye topu yuvarlayamadı. Bu durum taraftarları ikiye böldü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya temsilcimiz Galatasaray'ın 90+4'te kaçırdığı gol damga vurdu.
SARA NET FIRSATTAN YARARLANAMADI
Mücadeleye 5 dakika uzatma eklenirken Galatasaray, 90+4'te mutlak bir gol şansı yakaladı. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gabriel Sara'nın şutunda kaleci Jan Oblak, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta geç kalan Eren Elmalı, topu boş kaleye yuvarlayamadı.
TARAFTARI İKİYEN BÖLEN AN
Bu kaçan net pozisyon sonrası Galatasaraylı futbolseverler hem Gabriel Sara'ya hem de Eren Elmalı'ya eleştirilerde bulundu. Bazı taraftarlar, Sane'nin şut yerine bomboş durumdaki Eren Elmalı'ya pas vermesi gerektiğini savunurken, bazı taraftarlar da dönen topta hareket etmekte yavaş kalan Eren Elmalı'yı eleştirdi.