Haberler

Taraftarlar endişeli! Uğurcan Çakır'ın kaçıracağı maç belli oldu

Taraftarlar endişeli! Uğurcan Çakır'ın kaçıracağı maç belli oldu Haber Videosunu İzle
Taraftarlar endişeli! Uğurcan Çakır'ın kaçıracağı maç belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Okan Buruk, Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşılaşmasını büyük ihtimalle kaçıracağını söyledi. Milli kalecinin üst adalesinde zorlanma bulunuyor. Galatasaray'da sakatlıklar ve Afrika Kupası nedeniyle zorlu bir süreç yaşanıyor.

  • Galatasaray'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, üst adalesinde zorlanma nedeniyle sakatlandı.
  • Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'ın ligdeki bir sonraki maçında forma giymesi beklenmiyor.
  • Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımın sakatlık yükü ve Afrika Kupası nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup olurken, sahadaki kayıp kadar büyük bir kayıp da kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı oldu. Balogun'un penaltısını kurtaran milli eldiven, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

OKAN BURUK: BİR SONRAKİ MAÇTA OYNAMASI ZOR

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Uğurcan'ın sakatlığıyla ilgili, "Şu anda gözüken, bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR sonucu daha sonra belli olacak. Oynamayı denedi ama zorlanma sahada kalmasını engelledi. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimizde sorun olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı" dedi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Okan Buruk, takımın sakatlık yükü ve yaklaşan Afrika Kupası'nın etkilerine de değinerek, "Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Futbolda bu var. En kısa zamanda oyuncularımızı geri döndürüp kadromuzu tamamlamaya çalışacağız. Şimdi bir de Afrika Kupası var… Dört oyuncumuz oraya gidecek. Bizim için gerçekten zor bir dönem" dedi.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Uğurcan'ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını çıldırtan istatistik

Galatasaray taraftarını maç sonu sinirden küplere bindiren olay
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Mide ameliyatına gitti, canından oldu! Nedeni ailesini isyan ettirdi

Mide ameliyatına gitti, canından oldu! Nedeni ailesini isyan ettirdi
Altın, dolar, borsa! Dünya nefesini tuttu, FED'in faiz kararını bekliyor

Altın, dolar, borsa! Dünya nefesini tuttu, bu kararı bekliyor
Galatasaray taraftarını çıldırtan istatistik

Galatasaray taraftarını maç sonu sinirden küplere bindiren olay
Gözaltına alınan Güllü'nün kızından ilk görüntü! Muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı

Güllü'nün kızından ilk görüntü! Annesini sordular, tek kelime etmedi
Liverpool'un yüzü Şampiyonlar Ligi'nde güldü

Liverpool Salah'sız Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktı! İşte sonuç
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

2 beldeyi karşı karşıya getiren olay! Bölgede alarm verildi
Otoyola iniş yapan uçak otomobilin üzerine düştü

Otoyola iniş yapan uçak otomobilin üzerine düştü
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı

Türkiye'nin yıllardır beklediği konuda şartını açıkladı
Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı! Görüntüler kan donduran cinsten

Balkondan eve girdi, kaçmaya çalışan eşini öldürmeye çalıştı
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
title