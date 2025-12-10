Taraftarlar endişeli! Uğurcan Çakır'ın kaçıracağı maç belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 mağlup olurken, sahadaki kayıp kadar büyük bir kayıp da kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı oldu. Balogun'un penaltısını kurtaran milli eldiven, daha sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı.

OKAN BURUK: BİR SONRAKİ MAÇTA OYNAMASI ZOR

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Okan Buruk, Uğurcan'ın sakatlığıyla ilgili, "Şu anda gözüken, bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR sonucu daha sonra belli olacak. Oynamayı denedi ama zorlanma sahada kalmasını engelledi. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimizde sorun olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı" dedi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Okan Buruk, takımın sakatlık yükü ve yaklaşan Afrika Kupası'nın etkilerine de değinerek, "Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Futbolda bu var. En kısa zamanda oyuncularımızı geri döndürüp kadromuzu tamamlamaya çalışacağız. Şimdi bir de Afrika Kupası var… Dört oyuncumuz oraya gidecek. Bizim için gerçekten zor bir dönem" dedi.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Uğurcan'ın bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.