Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Transfer sürecinde taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaşan Osimhen, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Bu paylaşım, 'Gidecek mi?' yorumlarına neden oldu.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
DİKKAT ÇEKEN HAMLE
Her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen bir paylaşımda bulundu. Osimhen, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.
KAFA KARIŞTIRDI
Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Gidecek mi?" yorumları yapılmasına neden oldu. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 26 yaşındaki santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.
Osimhen'in paylaşımı şöyle;