Üye Girişi
Haberler
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
Kanlı saldırıda ölü sayısı 15'e yükseldi, Biden'dan ilk açıklama geldi
Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
ABD'yi diken üstünde tutan saldırılarla ilgili olay iddia
Karadağ'da eğlence mekanına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi
Dünya ABD'yi konuşurken bir ülke daha kana bulandı

Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Transfer sürecinde taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaşan Osimhen, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Bu paylaşım, 'Gidecek mi?' yorumlarına neden oldu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Her fırsatta sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet için sürekli transfer haberleri de gündeme gelirken, Osimhen bir paylaşımda bulundu. Osimhen, Galatasaray'ın kendisini transfere ettiği gün, taraftarların havalimanında karşılama anlarının fotoğrafını paylaştı.

KAFA KARIŞTIRDI

Golcü futbolcunun bu paylaşımı kafalarda soru işaretleri oluşturdu ve "Gidecek mi?" yorumları yapılmasına neden oldu. Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan 26 yaşındaki santrfor, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

Osimhen'in paylaşımı şöyle;

Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım

Taraftarlar endişeli: Osimhen'den kafa karıştıran paylaşım
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Kanlı saldırıda bilanço ağırlaştı, Biden'dan ilk açıklama geldi
img

Bayhan, oyunculuğa soyundu! Fırtına gibi başlayan dizide rol alacak
img

"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına bıraktılar
Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Survivor'da büyük fark! İlk eleme adayı belli oldu
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
"Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor"

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE! Nezaket Uyur'u kim öldürdü? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? İstanbul elektrik kesintisi! 2 Ocak Kartal, Bağcılar, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 2 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 2 Ocak Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 2 Ocak Mamak, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2 Ocak Karşıyaka, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 2 Ocak Manavgat, Muratpaşa, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 2 Ocak Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2 Ocak İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi Bugün kandil mi? 2 Ocak Perşembe bu gece kandil mi, ne kandili?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.