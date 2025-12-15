Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olacak Aston Villa, son haftalardaki performansıyla Kadıköy öncesi ciddi bir mesaj verdi. İngiliz temsilcisinin ligde ve Avrupa'da yakaladığı form grafiği, sarı-lacivertli taraftarları şimdiden endişelendirdi.

PREMIER LİG'DE DURDURULAMIYORLAR

Aston Villa, Premier Lig'in 16. haftasında West Ham United deplasmanında iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Unai Emery'nin ekibi, ligde oynadığı son 11 maçın 10'undan galibiyetle ayrılmış oldu. Villa, 33 puanla ligde 3. sıraya yükselirken lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

SON 17 MAÇTA 15 GALİBİYET

İngiliz ekibi sadece ligde değil, tüm kulvarlarda da dikkat çeken bir istatistiğe sahip. Aston Villa, oynadığı son 17 resmi maçta 15 galibiyet alarak istikrarlı ve güçlü bir görüntü sergiledi. Özellikle maçların ikinci yarılarında ortaya koyduğu reaksiyon, rakipler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

KADIKÖY'E GELİYORLAR

Aston Villa'yı Fenerbahçe açısından daha da önemli kılan detay ise UEFA Avrupa Ligi takvimi oldu. İngiliz devi, lig aşamasının sıradaki maçında 22 Ocak'ta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villa'nın son dönemdeki formu, bu karşılaşmayı Avrupa Ligi'nin en zorlu maçlarından biri haline getiriyor.

FENERBAHÇE ÖNCESİ TEMPO DÜŞMÜYOR

Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesinde Premier Lig'de Manchester United'ı ağırlayacak. İngiliz temsilcisi, hem lig hem Avrupa hedefleri doğrultusunda temposunu düşürmeden yoluna devam ederken ortaya koyduğu bu güçlü karneyle Kadıköy deplasmanı öncesi gözdağı verdi.