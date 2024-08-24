Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepkiler çığ gibi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiliz ekibi Brighton'a transferi resmi olarak bitmeye artık çok yakın.

Ferdi İngiliz kulübü ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" denildi.

ACUN'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Ferdi'ye yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli ödenecek olan yıldız futbolcunun gidişi sonrası akıllara Acun Ilıcalı'nın sözleri geldi.

"BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR" DEMİŞTİ

Acun, Ferdi Kadıoğlu hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve bonservis bedelini belirlemişti. Ilıcalı, "Ferdi'ye gelen 30 milyon euroluk teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor" demişti. Acun'un bu sözleri sonrası taraftarlar devreye girdi. Sarı-lacivertliler, "Hani 30 milyondan fazlasına gidecekti", "Niye ucuza verdiniz o zaman" şeklinde yorumlar yaparak Acun Ilıcalı'yı eleştirdi.